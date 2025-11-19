FRASYNYAK: l’arbitro di Casarano-Catania dirigerà un match del calcio femminile

Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate, fermato per almeno un turno in relazione alle partite della prossima giornata del campionato di Serie C, dirigerà un match della massima divisione di calcio femminile: Como-Roma, in programma domenica 23 novembre. E’ quanto deciso nelle ultime ore dall’AIA. Dopo i disastri nella direzione di Casarano-Catania, penalizzando fortemente la squadra etnea, il “fischietto” di origini ucraine arbitrerà l’incontro dello stadio “Ferruccio” di Seregno.
