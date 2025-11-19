mercoledì, 19 Novembre 2025
HomeArbitriFRASYNYAK: l'arbitro di Casarano-Catania dirigerà un match del calcio femminile
Arbitri

FRASYNYAK: l’arbitro di Casarano-Catania dirigerà un match del calcio femminile

Redazione
By Redazione
0
680

Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate, fermato per almeno un turno in relazione alle partite della prossima giornata del campionato di Serie C, dirigerà un match della massima divisione di calcio femminile: Como-Roma, in programma domenica 23 novembre. E’ quanto deciso nelle ultime ore dall’AIA. Dopo i disastri nella direzione di Casarano-Catania, penalizzando fortemente la squadra etnea, il “fischietto” di origini ucraine arbitrerà l’incontro dello stadio “Ferruccio” di Seregno.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia, Pelligra: “Sono fiducioso, ripartiamo. Piano su Torre del Grifo rispettando leggi e regolamenti”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency