FRASYNYAK: l’arbitro di Casarano-Catania genera polemiche anche nel calcio femminile

Fermato dall’AIA almeno per un turno in Serie C, è stato mandato ad arbitrare un incontro di Serie A femminile, Como-Roma. Il risultato? Performance arbitrale che ha fatto nuovamente discutere dopo la direzione di gara di Casarano-Catania. La formazione capitolina è riuscita ad imporsi di misura ma, come riportano i colleghi de ilromanista.eu, il sig. Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate è stato fortemente criticato.

“Al 13’ le giallorosse si sono viste annullare un gol di Viens per un presunto (ma dubbio) fuorigioco di Di Guglielmo”; “al 71’ Pilgrim ha ricevuto una spallata in un contrasto per poi riportare la frattura del setto nasale (l’arbitro non ha nemmeno dato il fallo) e al 74’ è arrivato un altro scivolone: nonostante un evidente tocco di mano in area da parte di Bernardi e il seguente controllo al FVS Frasynyak ha misteriosamente deciso di non concedere il rigore alle giallorosse, scatenando le più che comprensibili ire della panchina giallorossa e l’espulsione di un collaboratore di Rossettini”. Si parla di successo ottenuto “contro tutto e tutti”, parole che aveva pronunciato proprio il difensore del Catania Matteo Di Gennaro al termine della gara di Casarano.

