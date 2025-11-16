FRASYNYAK: quelle parole sul FVS e la perseveranza nell’errore

Protagonista in negativo a Casarano il sig. Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate, arbitro di origini ucraine che ha fatto tanto discutere sabato per la mancata concessione di un calcio di rigore netto al Catania e, in generale, per una condotta di gara infelice. Al “Capozza” è stato chiamato alla revisione dell’episodio attraverso il FVS. Tuttavia non ha cambiato idea, confermando la sua decisione.

Nei mesi scorsi lo stesso Frasynyak – durante il raduno della CAN svolto a Cascia – si espresse in questi termini a proposito dell’introduzione del FVS: “Noi dobbiamo continuare ad essere arbitri e quindi decidere in campo senza pensare alla tecnologia. Il FVS sarà di grande aiuto nel momento in cui noi commetteremo un errore, quindi la verità del campo grazie a questo strumento verrà ristabilita proprio perchè può succedere che, magari, un arbitro non veda un episodio oppure non si trovi al posto giusto per valutare una determinata circostanza ma, grazie a questo supporto, saremo in grado di prendere le decisioni corrette. Vorrei chiudere con la frase pronunciata dal designatore Orsato: «un arbitro bravo con questo strumento diventerà forte, proprio perchè si riduce al minimo l’errore»”.

Nel caso del contestatissimo episodio del rigore non fischiato in favore del Catania, il direttore di gara ha agito in totale autonomia perseverando nell’errore malgrado le immagini parlassero chiaramente. Fatto ancora più grave, questo, nell’ambito di un campionato equilibratissimo dove situazioni del genere incidono. Al di là della prestazione insufficiente offerta dal Catania, uscito comunque penalizzato dall’arbitraggio di Casarano.

