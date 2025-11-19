GIOCHI APERTI: ricerca di un giusto e doveroso rispetto senza perdere lucidità. La strada seguita dai rossazzurri

Discrezione e riservatezza. Sollevando eventuali dubbi e perplessità a chi di dovere senza creare un caso pubblico. Facendo valere le proprie ragioni senza alcun riflettore puntato addosso. Questo il profilo tenuto dal Catania, società in primis. Sabato scorso il Catania è stato penalizzato da una direzione arbitrale che ha inciso in misura notevole nell’economia della partita. Ne abbiamo parlato diffusamente. Il club ha mosso i passi che andavano compiuti presso le sedi opportune, a tutela dei colori rossazzurri e della regolarità del campionato.

La rabbia dei tifosi è tanta. L’amarezza pure. La strategia del sodalizio etneo è volta alla ricerca di chiarezza e trasparenza, del giusto e doveroso rispetto. Vigilando in tutte quelle situazioni che possono procurare un danno al club ma evitando di sprecare inutilmente energie preziose. Non bisogna perdere la necessaria lucidità, nè smarrire la bussola. Proseguendo all’insegna dell’equilibrio un percorso ancora lungo, tortuoso e pieno d’insidie.

Gli allenamenti sono ripresi in sede in un clima che non è di rassegnazione ma di sete di riscatto immediata. “Contro tutto e tutti”, ha scritto giorni fa sui social il vice capitano Matteo Di Gennaro. Allo stesso tempo con la voglia di migliorarsi ed imparare dagli errori commessi. Senza ricercare alibi. Valorizzando al meglio i pregi che hanno caratterizzato fin qui il cammino, limitando il più possibile i difetti. Che indubbiamente ci sono, ma punti di forza e debolezza appartengono a tutte le squadre di questo girone.

Sono trascorse 14 giornate di campionato, manca oltre un mese al termine del girone d’andata. Poi ci sarà un’intera seconda parte di stagione da affrontare. In mezzo il calciomercato per rendere ancor più funzionale e ottimale la “macchina” rossazzurra. I giochi sono ancora aperti. Apertissimi. Pochi punti dividono il Catania dalla vetta della classifica. Ora più che mai è il momento della compattezza. Da qui si riparte. Uniti e carichi verso il raggiungimento di un obiettivo che resta alla portata.

