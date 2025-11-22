GIOVANILI CATANIA: diversi rossazzurri convocati per lo stage in Sicilia delle Rappresentative Lega Pro

Le Rappresentative di Lega Pro tornano sul rettangolo verde: stage in Sicilia il 25 e 26 novembre a Linguaglossa e Piedimonte Etneo. Due amichevoli in programma contro la selezione regionale con i migliori talenti Under 15, Under 16 e Under 17 della Serie C, guidati da Daniele Arrigoni. Saranno due i gruppi di giovani calciatori della C a scendere in campo martedì 25 novembre toccherà alla formazione mista Under 16/17, impegnata nel pomeriggio – alle ore 15:30 il fischio d’inizio – contro la Rappresentativa Regionale della Sicilia; programma speculare previsto per mercoledì 26, quando alle 14:30 sarà il turno della squadra mista Under15/16 che si misurerà con la selezione locale.

Tra i convocati figurano più giocatori del Catania. Relativamente alla categoria Under 16-17 i portieri Emmanuele Mauro e Rizzo Domenico, il difensore Dugo Rosario, gli attaccanti Castorina Aurelio ed Egitto Agatino Giuseppe. Tra le fila degli Under 15 il difensore Parasiliti Parrace Gioele, il centrocampista Giordano Stefano Emanuele, gli attaccanti Crapula Michele, Cristaldi Mattia Luciano e Mirabella Salvatore.

Questo l’elenco delle convocazioni al completo:

UNDER 16/17

Portieri: Barraco Alberto (Trapani), Emmanuele Mauro (Catania), Rizzo Domenico (Catania)

Difensori: Bastante Carlo (Siracusa), Cortese Stefano (Crotone), Cuconato Giuseppe (Cosenza) Dugo Rosario (Catania), Iacono Gabriel (Siracusa), Santoro Gabriele (Trapani)

Centrocampisti: Brusco Alessandro (Cosenza), Carbone Raffaele (Cosenza), Caruso Daniele (Cosenza), Citino Gabriele (Siracusa), Gulli Giuseppe (Crotone), Lombardo Rosario (Trapani), Marsala Diego (Crotone), Rinaldi Andrea (Siracusa), Santoro Matteo (Siracusa) Silvetti Gian Piero (Torres)

Attaccanti: Castorina Aurelio (Catania), Egitto Agatino Giuseppe (Catania), Giustiniano Antonino (Trapani), Trentinella Marco (Cosenza)

UNDER 15

Portieri: Caruso Salvatore (Trapani), Da Silva Francesco (Siracusa), Rogano Marco (Cosenza)

Difensori: Bozzo Mario (Cosenza), Di Mauro Leonardo (Siracusa), Gentile Andrea Carlo (Cosenza), Iozzi Salvatore (Crotone), Lanza Gaspare (Trapani), Mourid Antonio Hassane (Cosenza), Parasiliti Parrace Gioele (Catania), Scapellato Rosario (Siracusa)

Centrocampisti: Giordano Stefano Emanuele (Catania), Serranò Stefano (Siracusa), Siringo Gianmarco (Siracusa), Strangio Giuseppe (Crotone), Tata Samuele (Siracusa)

Attaccanti: Crapula Michele (Catania), Cristaldi Mattia Luciano (Catania), Galeota Cristiano (Siracusa), Mirabella Salvatore (Catania), Pagliuso Salvatore (Crotone), Tuccio Agostino (Siracusa)

