GIOVANILI CATANIA: la Primavera sorride, basta un gol di Ortoli per vincere

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB
Quarta vittoria consecutiva e settimo risultato utile di fila per l’under 19 rossazzurra, che s’impone per 1-0 sul Giugliano e giunge a quota 17 punti dopo otto giornate di campionato. Al 40°, l’episodio decisivo: il portiere campano Cavasinni respinge la conclusione di capitan Catania ma nulla può sul tempestivo tap-in di Nicolò Ortoli. Il successo giunge a coronamento di una prestazione positiva, evidenziando la continuità dei progressi della formazione allenata da Marco Biagianti. Prossimo impegno sul campo della Vis Pesaro, sabato 22 novembre.
Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2025/2026 – Girone B, ottava giornata –
Sabato 15 novembre 2025 – Campo Sportivo di Nesima, Catania
Catania-Giugliano 1-0
Marcatore: pt 40° Ortoli.
Catania: 1 Coco; 2 Ortoli (41°st 13 Nania), 3 Caporarello (30°st 23 Marchese), 4 Di Giacomo, 5 Parisi, 6 Rizzotti, 7 Catania (VK) (41°st 19 Manganaro), 8 Parco, 9 Costanzo (23°st 16 Pannitteri), 10 Coriolano (K), 11 Giardina. A disposizione: 12 Bottaro; 14 Gueye, 15 Sechi, 17 Di Prima, 18 Nastasi, 19 Manganaro, 20 Alessi, 21 Macrì, 22 Maugeri, 24 Di Mauro. Allenatore: Biagianti.
Giugliano: 1 Cavasinni; 2 Fildi (23°st 16 Miele), 3 Porro, 4 Capuano, 5 Badini (23°st 21 Cuomo), 6 De Luca, 7 Giordano (41°st 14 Lancia), 8 Caiazza (K) (35°st 18 Pepe), 9 Acampora, 10 Cangiano (41°st 20 Urio), 11 Galliano. A disposizione: 12 Nappa; 13 Prisco, 15 Cuozzo, 17 Cella, 19 Marengo. Allenatore: Zavino.
Ammoniti: Giardina, Nania (C); Badini, Caiazza (G).
Tempi di recupero: pt 2’; st 5’.
Arbitro: Ausilio Signorino (Agrigento).
Assistenti: Danilo Resina (Catania) e Giovanni Mangano (Acireale).