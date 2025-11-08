GIOVANILI CATANIA: la Primavera vince ancora, 2-1 al Gubbio

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Terza vittoria consecutiva e sesto risultato utile di fila per l’under 19 rossazzurra, che s’impone per 2-1 sul Gubbio e lo supera anche in classifica. Nicolò Catania ha firmato la doppietta decisiva nell’arco di una gara caratterizzata da una prestazione collettiva di notevole spessore. I ragazzi allenati da Marco Biagianti hanno collezionato numerose opportunità per il raddoppio già nel primo tempo e in avvio di ripresa, timbrando anche un palo con la conclusione di Giardina, e dopo il provvisorio pareggio degli umbri hanno trovato la forza e la lucidità per continuare a creare occasioni in serie fino a riportarsi in vantaggio. Sabato 15 novembre, a Nesima, Catania-Giugliano.

Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2025/2026 – Girone B, settima giornata –

Sabato 8 novembre 2025 – Campo Sportivo di Nesima, Catania



Catania-Gubbio 2-1

Reti: pt 17° Catania; st 18° Bacalini (G), 36° Catania.

Catania: 1 Coco; 2 Ortoli (28°st 20 Alessi), 3 Caporarello (47°st 23 Marchese), 4 Di Giacomo, 5 Doni, 6 Rizzotti, 7 Catania (VK) (40°st 13 Nania), 8 Parco, 9 Costanzo (28°st 21 Viola), 10 Coriolano (K), 11 Giardina (40°st 16 Pannitteri). A disposizione: 12 Bottaro; 14 Gueye, 15 Calogero, 17 Di Prima, 18 Nastasi, 19 Manganaro, 22 Maugeri. Allenatore: Biagianti.

Gubbio: 1 Galli; 2 Barletta, 3 Duro (6°st 14 Tardini), 4 Latini (VK), 5 Scricciolo (6°st 16 Marcucci), 6 Barizza (K), 7 Dessi, 8 Di Luca (33°st 15 Machedon), 9 Bacalini (33°st 20 Becciolotti), 10 Celli, 11 Prosperini (40°st 19 Damiani). A disposizione: 12 Tomasella; 13 Baruffa, 17 Pedini, 18 Di Benedetto. Allenatore: Sandreani.

Ammoniti: Scricciolo, Tardini (G).

Espulso al 49°st Viola.

Tempi di recupero: pt 1’; st 4’.

Arbitro: Santo Antonio Arena (Catania).

Assistenti: Francesco Riccobene (Enna) e Giuseppe Diego Scarlata (Enna).

