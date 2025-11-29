GIOVANILI CATANIA: Primavera, pari contro il Potenza a Nesima

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB
Al Catania under 19 non basta una delle migliori prestazioni stagionali per battere il Potenza: i rossazzurri non sfruttano appieno le occasioni da rete create, la gara si conclude sul 2-2. Nel recupero della prima frazione, Alessandro Coriolano firma dal dischetto il vantaggio etneo; nella ripresa, dopo tre opportunità per il raddoppio, la squadra allenata da Marco Biagianti subisce la rimonta ad opera di Ragone e Paolino su rigore, infine Matias Giardina ristabilisce la parità. Sabato 6 dicembre, ultimo turno del girone d’andata: in programma Audace Cerignola-Catania.
Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2025/2026 – Girone B, decima giornata –
Sabato 29 novembre 2025 – Campo Sportivo di Nesima, Catania
Catania-Potenza 2-2
Marcatori: pt 46° Coriolano su rigore; st 22° Ragone (P), 35° Paolino (P) su rigore, 38° Giardina.
Catania: 1 Coco; 2 Marchese (28°st 17 Macrì), 3 Gueye (22°st 15 Sechi), 4 Di Giacomo (28°st 13 Nania), 5 Parisi, 6 Rizzotti, 7 Catania (VK), 8 Parco (34°st 23 Giardina), 9 Costanzo (22°st 18 Nastasi), 10 Coriolano (K), 11 Viola. A disposizione: 12 Bottaro; 14 Caporarello, 16 Pannitteri, 19 Manganaro, 20 Alessi, 21 Ortoli, 22 Maugeri, 24 Di Mauro, 25 Capuana. Allenatore: Biagianti.
Potenza: 1 Guiotto; 2 Cammarata, 3 D’Onofrio, 4 Santucci, 5 Martoccia (K) (1°st 14 Volpe), 6 Sofia, 7 Bilancieri (1°st 13 Cappiello), 8 Gabriele (11°st 17 Cantisani), 9 Ragone (38°st 15 Candelma), 10 Vitale (11°st 18 Paolino), 11 Lepenne. A disposizione: 12 Pace; 16 Casella. Allenatore: Tramutola.
Ammoniti: Rizzotti (C); D’Onofrio, Martoccia, Ragone, Paolino (P).
Tempi di recupero: pt 2’; st 4’.
Arbitro: Mirko Borzì (Acireale).
Assistenti: Sebastiano Calderone (Acireale) e Giovanni Mangano (Acireale).
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***