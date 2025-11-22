GIOVANILI CATANIA: Primavera, un punto a Pesaro. Continua la serie positiva

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Vento e pioggia, al “Benelli”, hanno caratterizzato il confronto tra Vis Pesaro e Catania, concluso sull’1-1 e valevole per la nona giornata del girone B del campionato Primavera 3. Dopo un’ottima partenza dei rossazzurri e la rete firmata da Marco Costanzo a coronamento di una bella azione corale, Lorenzo Coco ha neutralizzato un rigore consentendo ai suoi di concludere in vantaggio la prima frazione. I ragazzi allenati da Marco Biagianti hanno creato ma non sfruttato numerose opportunità per il raddoppio prima del pareggio dei padroni di casa, siglato da Chudy con una conclusione dal limite dell’area al 20° della ripresa. Per la nostra under 19 matura infine l’ottavo risultato utile consecutivo. Sabato 29 novembre, a Nesima, Catania-Potenza.

Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2025/2026 – Girone B, nona giornata –

Sabato 22 novembre 2025 – Stadio “Tonino Benelli”, Pesaro (Pesaro e Urbino)



Vis Pesaro-Catania 1-1

Marcatori: pt 23° Costanzo; st 20° Chudy (VP).

Vis Pesaro: 1 Tatò; 2 Borro (VK) (35°st 19 Santilli), 3 Cataudella, 4 Tasini (35°st 14 Carnaroli), 5 Branchesi, 6 Rossi, 7 Simi (K), 8 Panzieri (1°st 15 Martinelli), 9 Schirliu, 10 Chudy (25°st 21 Ciattaglia), 11 Fraternale (14°st 24 Magi). A disposizione: 12 Nugnes; 13 Cometa, 16 Tundo, 17 Massi, 18 Borselli, 20 D’Astolfo, 22 G.Moretti, 23 Cacciari, 25 E.Moretti, 26 Tosi. Allenatore: Mariani.

Catania: 1 Coco; 2 Ortoli (30°st 19 Manganaro), 3 Marchese, 4 Di Giacomo, 5 Parisi, 6 Rizzotti, 7 Catania (VK) (35°st 18 Nastasi), 8 Parco (30°st 20 Alessi), 9 Costanzo (24°st 14 Pannitteri), 10 Coriolano (K), 11 Giardina (24°st 17 Viola). A disposizione: 12 Maugeri; 13 Caporarello, 15 Sechi, 16 Nania. Allenatore: Biagianti.

Ammoniti: Magi, Carnaroli (VP); Di Giacomo, Costanzo (CT).

Arbitro: Mattia Dovesi (Ancona).

Assistenti: Stefano Principi (Ancona) e Paolo Ramazzotti (Jesi).

