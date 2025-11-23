domenica, 23 Novembre 2025
GIOVANILI CATANIA: Under 17 e Under 15, doppia affermazione rossazzurra

foto Catania FC

In campo, ieri, le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate nei tornei regionali Under 17 e Under 15 per la nona giornata di campionato, rispettivamente nel Girone A e D. Nel primo caso il Catania ha avuto la meglio sulla Panormus di misura grazie al gol di Lorenzo Rafaraci. Per i giovani rossazzurri, conquistato il ventesimo punto (solo il CUS Palermo ha fatto meglio con 21) frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta con il sesto migliore attacco (21 gol) e la terza difesa meno battuta (8 reti subite) del raggruppamento.

La formazione Under 15, invece, s è imposto con un rotondo 0-6 al cospetto dell’Avola con sei marcatori differenti: Trimarchi, Giurato, Lombardo, Randazzo, Coco e Semola. Vittoria che vale il quindicesimo punto collezionato (+1 il Modica Airone, +3 la Meridiana Etna Soccer, +6 la Libertas Rari Nantes) con un ruolino di marcia di 5 successi, 0 pareggi e 3 sconfitte, 24 gol all’attivo e 13 al passivo (quarto miglior attacco e quarta migliore difesa del torneo).

