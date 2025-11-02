GIOVANILI CATANIA: Under 17 e Under 15, gare e risultati del weekend

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB
In campo, nel weekend, le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate nei tornei nazionali e regionali under 17 e under 15. Di seguito, i risultati:
Under 17 Serie C – Girone D, settima giornata
Salernitana-Catania 0-3: Drammeh, Pappalardo ed Egitto firmano la vittoria della squadra guidata da Francesco Russo;
Under 15 Serie C – Girone D, settima giornata
Salernitana-Catania 1-1: per i rossazzurri, a segno Sicurella;
Allievi Elite Under 17 – Girone A, quinta giornata
Catania-Fortitudo Bagheria 3-0: doppietta di Balestri e rete di Spampinato;
Under 15 Regionali – Girone D, quinta giornata
Catania-Stella Nascente 6-0: tripletta di Campilongo e gol di Trimarchi, Di Raimondo e Arcidiacono.
