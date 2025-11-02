domenica, 2 Novembre 2025
GIOVANILI CATANIA: Under 17 e Under 15, gare e risultati del weekend

foto Catania FC

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

In campo, nel weekend, le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate nei tornei nazionali e regionali under 17 e under 15. Di seguito, i risultati:

Under 17 Serie C – Girone D, settima giornata 
Salernitana-Catania 0-3: Drammeh, Pappalardo ed Egitto firmano la vittoria della squadra guidata da Francesco Russo;
 
Under 15 Serie C – Girone D, settima giornata 
Salernitana-Catania 1-1: per i rossazzurri, a segno Sicurella;

Allievi Elite Under 17 – Girone A, quinta giornata
Catania-Fortitudo Bagheria 3-0: doppietta di Balestri e rete di Spampinato;

Under 15 Regionali – Girone D, quinta giornata  
Catania-Stella Nascente 6-0: tripletta di Campilongo e gol di Trimarchi, Di Raimondo e Arcidiacono.

