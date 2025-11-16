GIOVANILI CATANIA: Under 17 e Under 15, gare e risultati del weekend. Tris di vittorie e un pareggio

In campo, nel weekend, le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate nei tornei nazionali e regionali under 17 e under 15. Di seguito, i risultati:
Under 17 Serie C – Girone D, nona giornata
Team Altamura-Catania 0-1: la vittoria etnea matura grazie al gol di Egitto;
Under 15 Serie C – Girone D, nona giornata
Team Altamura-Catania 0-0;
Allievi Elite Under 17 – Girone A, ottava giornata
Città di Carini-Catania 0-2: Mascara e Zappalà firmano il successo dei giovani rossazzurri.
Under 15 Regionali – Girone D, ottava giornata
Catania-Modica Airone 2-0: a segno Cuntrò e Trimarchi.
