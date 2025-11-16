domenica, 16 Novembre 2025
HomeCatania NewsGIOVANILI CATANIA: Under 17 e Under 15, gare e risultati del weekend....
Catania NewsSettore Giovanile

GIOVANILI CATANIA: Under 17 e Under 15, gare e risultati del weekend. Tris di vittorie e un pareggio

Redazione
By Redazione
0
29
foto Catania FC

In campo, nel weekend, le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate nei tornei nazionali e regionali under 17 e under 15. Di seguito, i risultati:

Under 17 Serie C – Girone D, nona giornata 
Team Altamura-Catania 0-1: la vittoria etnea matura grazie al gol di Egitto;
 
Under 15 Serie C – Girone D, nona giornata 
Team Altamura-Catania 0-0;
 
Allievi Elite Under 17 – Girone A, ottava giornata
Città di Carini-Catania 0-2: Mascara e Zappalà firmano il successo dei giovani rossazzurri.

Under 15 Regionali – Girone D, ottava giornata  
Catania-Modica Airone 2-0: a segno Cuntrò e Trimarchi.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATANIA SOCIAL – Di Gennaro: “Contro Tutto e Tutti…”
Articolo successivo
ACCADDE OGGI: 16 novembre 1947, successo del Catania a Messina firmato Cadei
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency