domenica, 30 Novembre 2025
GIOVANILI CATANIA: Under 17 e Under 15, poker di vittorie

foto Catania FC

In campo, nel weekend, le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate nei tornei nazionali e regionali under 17 e under 15, tutte vittoriose. Di seguito, i risultati:
 
Under 17 Serie C – Girone D, decima giornata 
Catania-Cavese 3-0: la vittoria matura grazie alla doppietta di Egitto e al gol di Sciuto;
 
Under 15 Serie C – Girone D, decima giornata 
Catania-Cavese 2-1: Parasiliti e Alessi firmano il successo;
 
Allievi Elite Under 17 – Girone A, decima giornata
Enna-Catania 1-2: per i giovani rossazzurri, a segno Timpanaro e Mascara;
 
Under 15 Regionali – Girone D, decima giornata  
Catania-Sportispica Marcomonaco 9-0: tripletta di Polizzotto e gol di Trimarchi, Randazzo, Coco, Semola, Lauricella e Di Raimondo.

