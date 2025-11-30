GIOVANILI CATANIA: Under 17 e Under 15, poker di vittorie

In campo, nel weekend, le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate nei tornei nazionali e regionali under 17 e under 15, tutte vittoriose. Di seguito, i risultati:



Under 17 Serie C – Girone D, decima giornata

Catania-Cavese 3-0: la vittoria matura grazie alla doppietta di Egitto e al gol di Sciuto;



Under 15 Serie C – Girone D, decima giornata

Catania-Cavese 2-1: Parasiliti e Alessi firmano il successo;



Allievi Elite Under 17 – Girone A, decima giornata

Enna-Catania 1-2: per i giovani rossazzurri, a segno Timpanaro e Mascara;



Under 15 Regionali – Girone D, decima giornata

Catania-Sportispica Marcomonaco 9-0: tripletta di Polizzotto e gol di Trimarchi, Randazzo, Coco, Semola, Lauricella e Di Raimondo.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***