GIUDICE SPORTIVO: mano pesante, quattro giornate di squalifica a Ierardi

Mano pesante nei confronti di Mario Ierardi. In base alle risultanze degli atti ufficiali, il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini ha inflitto la sanzione di quattro giornate di squalifica al difensore, espulso venerdì scorso a Caserta. Queste le motivazioni:

A) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a seguito di uno scontro con il calciatore avversario, quando il palone non era più in gioco, lo colpiva con un calcio al petto senza provocargli conseguenze;

B) per avere, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione prima di uscire dal terreno di gioco, proferiva nei loro confronti frasi irrispettose ed offensive per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 38 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo (r.

Arbitrale, r. IV Ufficiale).

===>>> SITUAZIONE DISCIPLINARE: non solo Quaini, anche Di Tacchio in diffida

