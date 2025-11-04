martedì, 4 Novembre 2025
HomeCatania NewsGIUDICE SPORTIVO: mano pesante, quattro giornate di squalifica a Ierardi
Catania NewsFocusPrimo Piano

GIUDICE SPORTIVO: mano pesante, quattro giornate di squalifica a Ierardi

Redazione
By Redazione
0
279
foto Catania FC

Mano pesante nei confronti di Mario Ierardi. In base alle risultanze degli atti ufficiali, il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini ha inflitto la sanzione di quattro giornate di squalifica al difensore, espulso venerdì scorso a Caserta. Queste le motivazioni:

A) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a seguito di uno scontro con il calciatore avversario, quando il palone non era più in gioco, lo colpiva con un calcio al petto senza provocargli conseguenze;
B) per avere, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione prima di uscire dal terreno di gioco, proferiva nei loro confronti frasi irrispettose ed offensive per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 38 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo (r.
Arbitrale, r. IV Ufficiale).

===>>> SITUAZIONE DISCIPLINARE: non solo Quaini, anche Di Tacchio in diffida

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
Pelligra “Costruttore dell’anno 2025 Australia/Nuova Zelanda” – Il Catania FC: “Siamo tutti sempre più orgogliosi di te!”
Articolo successivo
SITUAZIONE DISCIPLINARE: non solo Quaini, anche Di Tacchio in diffida
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency