sabato, 8 Novembre 2025
GOL/ASSIST “dalla panchina”: Catania al primo posto nel girone C di Serie C

foto Catania FC

L’importanza della qualità dei cinque cambi a disposizione e della capacità, di un allenatore, di saper sostituire uomini in corso d’opera scegliendo le soluzioni migliori al momento opportuno. Anche questo rappresenta un aspetto tutt’altro che di secondaria importanza lungo il percorso di qualsiasi squadra in campionato.

Prendendo in esame le prime 12 giornate del girone C di Serie C, emerge come il Catania di mister Domenico Toscano sia al momento la squadra che nel rapporto tra gol e assist effettuati da giocatori subentrati fa registrare i dati migliori. Sono 5 le reti messe a segno da calciatori partiti dalla panchina e 3 gli assist in casa rossazzurra. Tre dei cinque gol portano la firma di Gabriel Lunetta, gli altri due sono stati siglati da Michele D’Ausilio e Kaleb Jiménez. Autori dei 3 assist Lunetta, D’Ausilio e Salvatore Caturano. Stesso numero di gol “dalla panchina” per il Monopoli guidato da Alberto Colombo ma con un assist realizzato.

MERCATO: a fine stagione Forte si svincolerà dall’Ascoli
