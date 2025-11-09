GRAN GALA’ DEL CALCIO: premi per il Catania FC e tre giocatori ora in forza al club rossazzurro

Lunedi 10 novembre al via la XIV edizione del Gran Galà del Calcio, evento riservato ai migliori atleti e personaggi della stagione calcistica 2024/25 che quest’anno andrà in scena presso “Villa Talzano Eventi”, ad Arezzo. Spazio alla sottolineatura del merito sportivo gettando lo sguardo anche al mondo dei media e della comunicazione. Nell’elenco dei premiati figurano anche gli attuali calciatori del Catania Tiago Casasola, Emmanuele Cicerelli e Andrea Corbari. Si aggiudicano il premio “Lega Serie C” per l’annata da protagonisti vissuta alla Ternana ed alla Virtus Entella, nel caso di Corbari contribuendo alla promozione diretta dei liguri in B. Premio “Gestione Social” assegnato, invece, al Catania FC.

