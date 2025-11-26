GRELLA: “Grande dispiacere per l’infortunio di Cicerelli. Tutti insieme per essere sempre più vincenti”

Così il vice presidente ed amministratore delegato del Catania Vincenzo Grella si rivolge ai tifosi rossazzurri: “Un saluto a tutti i nostri tifosi. Ho il dovere e la responsabilità di comunicare il nostro grande dispiacere per l’infortunio di Cicerelli. Prendo spunto da questo per ricordarvi che noi abbiamo fatto un grandissimo lavoro in estate per costruire una squadra e un gruppo forte, che anche nei momenti di difficoltà sa come lavorare insieme per portare avanti questo club. Ci saranno sempre momenti di difficoltà, ma vista la reazione della nostra gente sottolineo che tutti noi sentiamo questa grande responsabilità e pensiamo che, insieme, possiamo essere sempre più vincenti”.

VIDEO: le parole di Grella

