giovedì, 27 Novembre 2025
IERARDI: ernia discale, emerge un problema già riscontrato in carriera

foto Catania FC

Mercoledì la società rossazzurra ha comunicato che è perfettamente riuscito l’intervento chirurgico a cui Mario Ierardi si è sottoposto presso l’Arnas Garibaldi di Catania. Nelle prossime settimane Ierardi proseguirà il percorso di recupero condotto dal professor Giovanni Ciampi, a capo della struttura sanitaria del Catania, coadiuvato dallo staff medico-sanitario. Come più volte riportato, il difensore non sarà disponibile prima dell’inizio del nuovo anno solare ma non si conoscono ancora precisamente i tempi di recupero.

L’ernia discale è un problema che già in passato Ierardi ha riportato. A Vicenza, cinque anni addietro, fu alle prese con una sciatalgia con riscontro clinico di ernia discale, confermato dalla risonanza magnetica effettuata. Il giocatore si sottopose a procedura neuroradiologica rimanendo fermo ai box per circa 4 mesi. Successivamente, nell’estate dell’anno successivo, sempre da tesserato del Vicenza Ierardi fu operato per un problema legato ad un frammento residuo di ernia discale, a completamento del percorso di trattamento attuato nei mesi precedenti. Intervento effettuato con tecnica microchirurgica a Verona, seguendo poi il calciatore un percorso riabilitativo che lo portò a tornare a disposizione il mese successivo per l’inizio degli allenamenti.

Adesso, nuova operazione per ernia discale. L’idea iniziale del Catania era quella di procedere con una strategia conservativa, poi però – a seguito di nuovi esami strumentali – si è deciso d’intervenire chirurgicamente, ritenendo che questa fosse la soluzione migliore per affrontare il problema. L’auspicio è che Ierardi possa tornare a lavorare nel più breve tempo possibile con la squadra, avendo anche dimostrato sul campo di rappresentare una pedina fondamentale per il Catania.

