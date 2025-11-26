mercoledì, 26 Novembre 2025
HomeCatania NewsIERARDI: intervento chirurgico completato
Catania NewsComunicati StampaFocusPrimo Piano

IERARDI: intervento chirurgico completato

Redazione
By Redazione
0
366
foto Catania FC

“Catania Football Club rende noto che il calciatore Mario Ierardi si è sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico per ernia discale presso l’Arnas Garibaldi di Catania”. L’operazione, eseguita dal professor Giovanni Nicoletti, è perfettamente riuscita. Il recupero sarà condotto dal professor Giovanni Ciampi, a capo della struttura sanitaria del club, coadiuvato dallo staff medico-sanitario della prima squadra. “Al difensore rossazzurro, i migliori auguri e l’incoraggiamento della società, dei compagni e dello staff tecnico”, si legge nella nota diffusa in queste ore. Ierardi è sceso in campo per l’ultima volta il 31 ottobre, a Caserta, quando fece il suo ingresso nella ripresa venendo poi espulso dal direttore di gara. Il rientro dell’ex Vicenza non è previsto prima dell’inizio del nuovo anno solare.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
TOSCANO: giovedì l’allenatore rossazzurro in sala stampa
Articolo successivo
MICALE: “Aspettiamoci altri arbitraggi similari. Catania, bene i tre punti ma importante essere molto più concreti in zona gol”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency