IERARDI: intervento chirurgico completato

“Catania Football Club rende noto che il calciatore Mario Ierardi si è sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico per ernia discale presso l’Arnas Garibaldi di Catania”. L’operazione, eseguita dal professor Giovanni Nicoletti, è perfettamente riuscita. Il recupero sarà condotto dal professor Giovanni Ciampi, a capo della struttura sanitaria del club, coadiuvato dallo staff medico-sanitario della prima squadra. “Al difensore rossazzurro, i migliori auguri e l’incoraggiamento della società, dei compagni e dello staff tecnico”, si legge nella nota diffusa in queste ore. Ierardi è sceso in campo per l’ultima volta il 31 ottobre, a Caserta, quando fece il suo ingresso nella ripresa venendo poi espulso dal direttore di gara. Il rientro dell’ex Vicenza non è previsto prima dell’inizio del nuovo anno solare.

