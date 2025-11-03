lunedì, 3 Novembre 2025
IERARDI: multa salata in arrivo dalla società

foto Catania FC

C’è rammarico e disappunto da parte della società rossazzurra per quanto accaduto allo stadio “Alberto Pinto”, venerdì sera, nel corso del confronto Casertana-Catania, quando il difensore Mario Ierardi si è fatto espellere ingenuamente dal direttore di gara. Cartellino rosso diretto che ha costretto la squadra di mister Toscano ha giocare in inferiorità numerica i minuti finali dell’incontro, pareggiato poi in extremis dai padroni di casa. Ierardi, al triplice fischio dell’arbitro si è scusato con compagni, tifosi, allenatore e club ma questo non basterà per evitargli di ricevere una multa parecchio salata, secondo quanto emerso nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor.

