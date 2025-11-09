domenica, 9 Novembre 2025
IERARDI: non una multa, ma “una bella cena” offerta a tutti quanti

foto Catania FC

C’è stato rammarico e disappunto da parte della società rossazzurra per quanto accaduto allo stadio “Alberto Pinto”, settimana scorsa, nel corso di Casertana-Catania, quando il difensore Mario Ierardi si è fatto espellere ingenuamente dal direttore di gara. Cartellino rosso diretto che ha costretto il Catania a giocare in inferiorità numerica i minuti finali dell’incontro, pareggiato poi in extremis dai padroni di casa. Ierardi, al triplice fischio dell’arbitro si è scusato con compagni, tifosi, allenatore e club. Rispetto a quanto riportato nei giorni scorsi, mister Domenico Toscano ha precisato come il calciatore se la sia cavata “con una bella cena”. Non una multa, dunque, ma Ierardi ha offerto la cena a tutti quanti. E il conto deve essere stato salato…

