IERARDI: settimana di alti e bassi emotivi, ripartire ancora più forte dall’episodio di Caserta

Settimana scorsa il Catania aveva ufficializzato l’estensione annuale del contratto che lega Mario Ierardi al club, ora in scadenza a giugno 2027. Il giusto premio per un calciatore che ha dimostrato, con i fatti, di meritarlo nel tempo. Le prestazioni parlano per lui.

Qualcosa di diverso è scattato il 9 febbraio di quest’anno, mettendosi alle spalle un periodo difficile, dove circolavano anche rumors di mercato sul suo conto. Il difensore, invece, non si è mosso da Catania ed ha incassato la piena fiducia dell’allenatore, con il quale è stato decisivo un confronto chiarificatore. Evidentemente Toscano ha toccato le corde giuste. Da lì in poi l’ex Vicenza non ha saltato alcuna partita, ad eccezione degli incontri in cui era impossibilitato a giocare per squalifica. Proprio la parola ‘squalifica’, in questi giorni di gioia ed entusiasmo per il prolungamento contrattuale, ha colpito dal punto di vista emotivo il ragazzo.

Nel giro di meno di 15 minuti dal suo ingresso a Caserta, venerdì (non è sceso inizialmente in campo per un virus intestinale ndr) è passato dai festeggiamenti con i compagni per il gol del momentaneo 1-2 di Donnarumma all’espulsione dal rettangolo verde, a seguito di un calcio indirizzato al petto di un avversario quando il pallone non era più in gioco. Cartellino rosso molto pesante nell’economia di una gara che, a quel punto, era in mano al Catania con i rossazzurri andati vicini al tris. L’inferiorità numerica ha dato coraggio ai padroni di casa, i quali hanno spinto con intensità fino alla fine trovando il rigore del definitivo 2-2.

Ierardi, nell’immediato post gara, ha chiesto scusa a tifosi, squadra, allenatore e società. Un gesto spontaneo – non scontato – partito dalla consapevolezza di avere commesso una gravissima ingenuità. Il calciatore classe 1998 si è pentito subito dell’accaduto, pronto ad accettare senza fiatare la multa della società nel rispetto del piano disciplinare interno. Martedì, ecco la ciliegina amara sulla torta mal riuscita: la decisione del Giudice Sportivo di punirlo con quattro turni di stop. Il dispiacere di Ierardi, soprattutto per il danno procurato alla sua squadra, è evidente. La vita, in ogni caso, ci ricorda che sbagliare è umano e gli errori sono utili nella misura in cui impariamo dagli stessi. Da qui l’ex difensore del Vicenza deve ripartire, ancora più forte. Perchè questo episodio non scalfigge il suo standard di prestazioni, che rimane certamente elevato.

