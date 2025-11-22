sabato, 22 Novembre 2025
IL CONTRIBUTO DI TUTTI: titolari e panchinari, un’unica entità. Toscano chiama a raccolta il gruppo

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
foto Catania FC

L’importanza di chi scende in campo dal 1′ è identica a coloro i quali partono dalla panchina. Anzi, spesso sono proprio i secondi ad incidere in misura determinante nell’economia delle partite. Mister Toscano ripete fino alla nausea questo concetto. Lo ha fatto anche stavolta, nella conferenza pre gara di Catania-Latina. Con una novità: in settimana ha avuto colloqui individuali con i calciatori. Soprattutto chi ha giocato meno finora e subentra in corso d’opera. Confronti sinceri, guardando dritto negli occhi ogni singolo componente della rosa a disposizione. Infondendo coraggio, fiducia e gli stimoli necessari per ripartire con decisione.

Le immagini di sconforto del post Casarano devono lasciare spazio alla voglia di ritrovare subito il feeling con la vittoria. Ricavando motivazioni ancora più forti per affrontare la prossima gara contro il Latina. Giocare davanti ad almeno 16mila spettatori aiuterà a far scattare nella squadra la molla del riscatto immediato. Di fronte c’è un avversario da rispettare, che farà legittimamente tutto il possibile per limitare la pericolosità del Catania. Potrebbe venir fuori una gara nella quale non sarà semplice trovare spazi, al cospetto di un Latina che proverà a chiudere tutte le linee di passaggio e sfruttare le ripartenze.

Intelligenza e pazienza saranno le armi principali da mettere in campo, facendo poi emergere tutta la qualità di cui la squadra di Toscano dispone, al netto delle assenze. Il Catania vuole e deve ritrovare la marcia vincente. Servirà il contributo di tutti, titolari e non: assumendo un’unica entità facente fronte comune. Il pubblico sugli spalti del “Massimino” darà una mano importante come ha sempre fatto, il resto toccherà ai giocatori. Ben collegando testa e gambe, reperendo le energie necessarie per tornare a sorridere.

Articolo precedente
VERSO CATANIA-LATINA: tra defezioni e voglia di riscatto, rossazzurri di scena al “Massimino”. Le ipotesi di formazione
