INFERMERIA: aggiornamento sui tempi di recupero

Si riempie l’infermeria in casa rossazzurra. Negli ultimi giorni il Catania ha comunicato l’indisponibilità di Pieraccini e Ierardi, quest’ultimo peraltro squalificato e che dovrà sottoporsi a intervento chirurgico per un’ernia discale. Simone Pieraccini ha riportato una lesione distrattiva del flessore della coscia destra dopo il match di Casarano. Da valutare l’entità della lesione, tempi di recupero che vanno da un paio di settimane a uno o più mesi. Mario Ierardi, per il quale i tempi per operare il giocatore sono maturati nelle ultime ore, non dovrebbe rientrare prima dell’inizio del nuovo anno.

Sarà lungo, invece, il percorso che porterà ai recuperi di Salvatore Aloi e Ardijan Chilafi, avendo entrambi riportato la rottura del legamento crociato. Il difensore/centrocampista Manuel Martic sta proseguendo l’iter di riabilitazione a Catania dopo una prima fase svolta a Verona, anche in questo caso ci vorrà ancora un pò di tempo per rivederlo in campo. Speranze, infine, per ritrovare nel giro di 2-3 settimane circa la piena disponibilità del laterale Alessandro Raimo, alle prese con una distorsione al ginocchio.

