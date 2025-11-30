domenica, 30 Novembre 2025
INFERMERIA: da valutare le condizioni di Donnarumma

foto Catania FC

Pieraccini, Martic, Di Tacchio (squalificato), Ierardi, Raimo, Aloi, Chilafi e Cicerelli. Una fetta consistente di giocatori sicuramente indisponibili per la prossima gara di campionato con il Crotone al “Massimino”. Mister Domenico Toscano continua a lavorare in condizioni d’emergenza, ma fa affidamento sulla compattezza di un gruppo che si dimostra sempre più unito nelle difficoltà. A queste assenze va aggiunto il dubbio legato alle condizioni di Daniele Donnarumma, sostituito a Picerno nel corso della ripresa dopo avere accusato un problema fisico. E’ la seconda volta che accade in questa stagione. Un paio di mesi fa l’esterno sinistro ex Cesena aveva accusato un’infiammazione al tendine di lieve entità. L’auspicio è che anche in questo caso non si tratti di nulla di serio.

