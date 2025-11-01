INFERMERIA: da valutare le condizioni fisiche di Aloi e Pieraccini

Sono attualmente quattro i calciatori rossazzurri fermi a seguito di problemi fisici. Detto di Martic e Raimo, per i quali ci sarà ancora da attendere per rivederli in campo (probabilmente entro il mese di dicembre ndr), negli ultimi giorni si è aggiunto tra gli infortunati Aloi. Il centrocampista calabrese, sulla base di quanto comunicato dalla società rossazzurra giovedì, è stato costretto a fermarsi a seguito di un trauma contusivo riportato in allenamento. Per saperne di più sulle sue condizioni fisiche si attende l’esito degli accertamenti ad inizio prossima settimana.

Da valutare anche le condizioni di Pieraccini. Il difensore romagnolo, titolare venerdì sera venendo preferito inizialmente a Ierardi (poi subentrato nella ripresa) per un virus intestinale che ha colpito quest’ultimo, ha dovuto abbandonare il rettangolo verde al minuto 72 causa infortunio. Non dovrebbe trattarsi di qualcosa di particolarmente serio, ma lo staff medico del Catania verificherà meglio nei prossimi giorni l’entità dell’infortunio occorso a Pieraccini.

