martedì, 18 Novembre 2025
HomeAltre NotizieITALIA U19: Pelligra accoglie Martucci e Falzone al "Massimino"
Altre NotizieCalcio Catania

ITALIA U19: Pelligra accoglie Martucci e Falzone al “Massimino”

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

In occasione dell’Europeo Under 19, in occasione di un incontro valido per la terza giornata del gruppo 9, l’Italia si è imposta con il risultato di 1-0 sulla Polonia allo stadio “Angelo Massimino”. Decisivo il gol firmato da Idele. Una rete importante che vale la conquista della qualificazione alla fase élite in programma in primavera. Il Presidente del Catania Football Club Rosario Pelligra ha accolto Giuseppe Martucci del Club Italia ed Enzo Falzone, Presidente del CONI Sicilia.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
L’arbitro Frasynyak fermato dall’Aia dopo Casarano-Catania
Articolo successivo
VERSO CATANIA-LATINA: arbitra Zago della sezione di Conegliano. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency