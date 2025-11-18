ITALIA U19: Pelligra accoglie Martucci e Falzone al “Massimino”

In occasione dell’Europeo Under 19, in occasione di un incontro valido per la terza giornata del gruppo 9, l’Italia si è imposta con il risultato di 1-0 sulla Polonia allo stadio “Angelo Massimino”. Decisivo il gol firmato da Idele. Una rete importante che vale la conquista della qualificazione alla fase élite in programma in primavera. Il Presidente del Catania Football Club Rosario Pelligra ha accolto Giuseppe Martucci del Club Italia ed Enzo Falzone, Presidente del CONI Sicilia.
