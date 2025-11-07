venerdì, 7 Novembre 2025
HomeAltre NotizieItalia Under 19 a Catania: biglietti gratuiti in Tribuna B fino ad...
Altre Notizie

Italia Under 19 a Catania: biglietti gratuiti in Tribuna B fino ad esaurimento posti

Redazione
By Redazione
0
182
foto Catania FC

Come riportato un paio di settimane fa, sarà la Sicilia a ospitare, dal 12 al 18 novembre, il Gruppo 9 della prima fase delle qualificazioni all’Europeo Under 19. L’Italia debutterà mercoledì 12 alle ore 15 allo stadio ‘Aci e Galatea’ di Acireale contro la Moldova, per poi affrontare sabato 15 (ore 15.50) la Bosnia ed Erzegovina e martedì 18 (ore 15) la Polonia allo stadio ‘Angelo Massimino’ di Catania. L’Italia torna a ospitare la prima fase delle qualificazioni europee dopo sei anni. Il Catania FC ha reso noto che è possibile acquistare i tagliandi attraverso il circuito Vivaticket, sottolineando l’apertura della Tribuna B con biglietti gratuiti fino ad esaurimento posti.

(Mercoledì 12 Novembre)
Ore 15: ITALIA-Moldova, Stadio ‘Aci e Galatea’ di Acireale
https://figc.vivaticket.it/it/event/qualificazioni-u19-italia-vs-moldova/287806

(Sabato 15 novembre)
Ore 15.50: ITALIA-Bosnia ed Erzegovina, Stadio ‘Angelo Massimino’ di Catania
https://figc.vivaticket.it/it/event/qualificazioni-u19-italia-vs-bosnia-herzegovina/287978

(Martedì 18 Novembre)
Ore 15: Polonia-ITALIA, Stadio ‘Angelo Massimino’ di Catania
https://figc.vivaticket.it/it/event/qualificazioni-u19-polonia-vs-italia/287979

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
D’AUSILIO: potenziale elevato ma prestazioni altalenanti, serve quel quid in più per brillare
Articolo successivo
QUI CATANIA: Quaini e Di Tacchio, meccanismi consolidati. A loro le chiavi del centrocampo
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency