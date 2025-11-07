Italia Under 19 a Catania: biglietti gratuiti in Tribuna B fino ad esaurimento posti

Come riportato un paio di settimane fa, sarà la Sicilia a ospitare, dal 12 al 18 novembre, il Gruppo 9 della prima fase delle qualificazioni all’Europeo Under 19. L’Italia debutterà mercoledì 12 alle ore 15 allo stadio ‘Aci e Galatea’ di Acireale contro la Moldova, per poi affrontare sabato 15 (ore 15.50) la Bosnia ed Erzegovina e martedì 18 (ore 15) la Polonia allo stadio ‘Angelo Massimino’ di Catania. L’Italia torna a ospitare la prima fase delle qualificazioni europee dopo sei anni. Il Catania FC ha reso noto che è possibile acquistare i tagliandi attraverso il circuito Vivaticket, sottolineando l’apertura della Tribuna B con biglietti gratuiti fino ad esaurimento posti.

(Mercoledì 12 Novembre)

Ore 15: ITALIA-Moldova, Stadio ‘Aci e Galatea’ di Acireale

https://figc.vivaticket.it/it/event/qualificazioni-u19-italia-vs-moldova/287806

(Sabato 15 novembre)

Ore 15.50: ITALIA-Bosnia ed Erzegovina, Stadio ‘Angelo Massimino’ di Catania

https://figc.vivaticket.it/it/event/qualificazioni-u19-italia-vs-bosnia-herzegovina/287978

(Martedì 18 Novembre)

Ore 15: Polonia-ITALIA, Stadio ‘Angelo Massimino’ di Catania

https://figc.vivaticket.it/it/event/qualificazioni-u19-polonia-vs-italia/287979

