mercoledì, 5 Novembre 2025
JIMENEZ: rinnovo in vista? L’emoji di Lunetta su Instagram…

foto Catania FC

Gabriel Lunetta commenta su Instagram, con l’emoji che simboleggia la firma apposta su un documento, un post pubblicato dal compagno di squadra Kaleb Jiménez. Commento che non è passato inosservato. E’ l’indizio di un rinnovo all’orizzonte per il calciatore italo-spagnolo? Di sicuro la questione legata ad un possibile accordo tra Catania e Jiménez va avanti da tempo. Già in estate la società rossazzurra ha avviato le trattative affinchè si trovasse un’intesa. Chissà se arriverà presto la firma per il rinnovo del calciatore classe 2002, contrattualmente legato al Catania fino a giugno del prossimo anno.

