LAMPO DI FORTE: un Catania solido e compatto mantiene la vetta della classifica

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Il Catania riassapora il gusto dei tre punti a Picerno, imponendosi di misura. Successo che mancava da più di un mese. Decisivo il gol di Francesco Forte, ancora una volta letale sotto porta. Poco oltre il primo minuto di gioco rossazzurri già avanti: cross dalla bandierina di Jimenez per Lunetta che colpisce non benissimo di testa, tentativo che si trasforma in un assist per Di Gennaro il cui tiro sul secondo palo diventa a sua volta un passaggio per Forte che, a due passi dalla porta, supera Marcone.

Gara subito in salita per i padroni di casa che faticano a trovare varchi utili per perforare un Catania solidissimo e compatto. Anzi, la formazione di mister Toscano va a più riprese vicina al raddoppio malgrado la gestione complessiva di un possesso palla maggiore dei padroni di casa nell’arco della gara. Basti pensare al palo pieno colpito da Donnarumma al 10′ su un tiro-cross, alla conclusione di Casasola deviata in extremis in corner da un difensore del Picerno (21′), alla punizione di Jimenez respinta in tuffo dal portiere (60′), che poi si è ripetuto di piede sul tiro a botta sicura ancora dell’italo-spagnolo.

Il Catania non ha corso quasi mai rischi, ad eccezione dell’unica disattenzione di Casasola con Bocic (attaccante in prestito dai rossazzurri, ndr) sbucatogli alle spalle nel finale concludendo a lato da posizione molto pericolosa. E’ stata una partita caratterizzata da numerosi duelli in mezzo al campo, molto fisica, interpretata con intelligenza e senza frenesia dai rossazzurri. Unico demerito degli etnei, non avere chiuso una gara che avrebbero potuto portare benissimo sullo 0-2.

Nei minuti conclusivi dell’incontro, attacco a pieno organico del Picerno con un pò di sofferenza per il Catania. Di Gennaro e compagni, però, sono riusciti a tenere la porta inviolata con grande concentrazione, disinnescando ogni potenziale pericolo in area. Quaini, D’Ausilio, Caturano e Stoppa – subentrati nel corso della ripresa – hanno contribuito all’ottenimento dell’intera posta in palio con abnegazione e spirito di sacrificio. Questo prezioso risultato permette al Catania di allungare momentaneamente in vetta.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***