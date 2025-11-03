L’importanza di restare in scia, imbattibilità e continuità hanno un peso

martedì, 4 Novembre 2025
Con il pareggio di Caserta sale a 8 il numero di partite in cui il Catania resta imbattuto. Ruolino di marcia frutto di 4 vittorie ed altrettanti pareggi. Risultati che, classifica alla mano, vedono i rossazzurri al secondo posto con un solo punto di distacco dalla Salernitana capolista. I granata hanno fallito l’occasione di distanziare le dirette concorrenti, non andando oltre il risultato di parità a Latina. Buon per il Catania che, comunque, resta in scia preparando l’assalto vincente.

Rossazzurri avanti all’insegna della continuità, concetto la cui importanza viene spesso evidenziata da tecnici e addetti ai lavori. Segno che la squadra di Toscano non molla la presa, nel contesto di un percorso tortuoso e ricco d’insidie. Il Catania è vivo, mantiene una buona solidità ed organizzazione, stando col fiato sul collo della Salernitana in attesa di trovare il momento opportuno per effettuare il sorpasso e riconquistare la vetta che aveva raggiunto prima della brutta sconfitta di Cosenza. Un ko da cui gli etnei hanno tratto benefici, nella misura in cui il gruppo si è compattato una volta di più e cementato nelle difficoltà. Ponendo le basi verso un rilancio concreto, testimoniato da una crescita nel livello delle prestazioni e dei risultati.

La tappa di Caserta ha fatto registrare un rallentamento, pagando forse il dispendio di energie mentali e fisiche dell’ultimo periodo, ma il Catania è rimasto sul pezzo contro un avversario tosto ed in salute. Certo, la vittoria era ormai lì, ad un passo. L’episodio del rigore finale ha lasciato molta amarezza ma non deve andare a scalfire minimamente il cammino di un Catania chiamato a ripartire dalle certezze acquisite finora, migliorando ancora il livello prestativo attraverso la disponibilità e l’applicazione dei suoi uomini.

