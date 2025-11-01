sabato, 1 Novembre 2025
LIOTTI (Casertana): “Grande prestazione contro una squadra che lotterà fino all’ultimo per vincere il campionato”

Con queste parole Daniele Liotti, esterno sinistro della Casertana autore del gol del definitivo 2-2 contro il Catania, commenta il risultato in sala stampa:

“Siamo contenti perchè abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra forte, che veniva da due vittorie con Salernitana e Benevento. Siamo stati sempre vivi fino all’ultimo, sapendo reagire sui gol subiti. Ci portiamo questo punto, ora guardiamo alla prossima partita che sarà importante. Avendo già affrontato le squadre candidate alla vittoria del campionato, abbiamo sempre dimostrato di lottare. La squadra cerca di farlo fino alla fine, non si arrende mai”.

“Non so dire chi mi ha impressionato di più tra Salernitana, Benevento e Catania. Quest’anno è un campionato abbastanza equilibrato, io ricordo che anche il Cosenza contro di noi aveva fatto una grandissima partita. Sono tutte squadre attrezzate che lotteranno fino all’ultimo. Anche noi vogliamo raggiungere i nostri obiettivi stando in alto in classifica. Dobbiamo continuare a lavorare e portare più punti possibili a casa per acquisire fiducia e consapevolezza perchè abbiamo dei valori e qualità importanti, lo abbiamo anche dimostrato in queste gare”.

