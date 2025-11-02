LUCIO TOSTO: “Punto positivo a Caserta. Il Catania dimostra anche di sapere ‘combattere’ in campo”

Lucio Tosto, ex Presidente Aiac Catania, ai microfoni di Telecolor si è soffermato sulla prestazione ed il risultato del Catania maturato sul campo della Casertana nei giorni scorsi. Riportiamo di seguito un estratto:

“Secondo me il Catania ha disputato un ottimo primo tempo, nei dieci minuti susseguenti al gol di Di Tacchio la squadra di Toscano ha concesso qualche metro in più alla Casertana, probabilmente dovuto a quei 25 minuti di pressing molto offensivo esercitati prima di arrivare al gol. Il rigore alla Casertana è stato assegnato nella zona precisa in cui doveva operare Ierardi, espulso nei minuti precedenti. Sono episodi chiave che cambiano partite così equilibrate. E’ stata una gara difficile, il Catania doveva dimostrare di dare continuità al lavoro fatto ed ha riportato questo pareggio”.

“In altre occasioni Ierardi è stato molto volte decisivo in favore del Catania. Il punto di Caserta fa, comunque, classifica e dimostra che questo Catania è abituato anche a combattere sul campo, perchè al ‘Pinto’ non è stata solo una partita di calcio. Caserta non è un campo facile e non lo sarà per nessuno. Il Catania riparte da questo pareggio dovendo cercare di correggere qualcosa che evidentemente non è andato. Mi chiedo come mai, nella ripresa, avendo un difensore in panchina al 100%, Toscano abbia optato per l’inserimento di Ierardi che non era al top. Allegretto è un mancino ma si poteva adattare nel finale di gara. Nonostante fa rabbia il risultato per com’è maturato, cerco di guardare il bicchiere al cospetto di un avversario davvero agguerrito”.

