venerdì, 28 Novembre 2025
LUNETTA: il jolly rossazzurro ad un passo dal record stagionale di gol tra i professionisti

foto Catania FC

6 gol messi a segno la scorsa stagione, altrettanti in questo campionato per un totale di 12 reti finora da quando indossa la maglia del Catania. Il jolly Gabriel Lunetta, quasi tutte le volte in cui è entrato nel tabellino dei marcatori ha contribuito a portare a casa risultati importanti per la causa rossazzurra. Nei primi due mesi di questo campionato è andato in gol con grande frequenza, perforando le difese di Foggia, Monopoli, Cosenza, Trapani, Siracusa e Giugliano. Dopo l’11 ottobre, il calciatore scuola Atalanta è rimasto a bocca asciutta. Provando a più riprese a trovare di nuovo la via della rete, senza tuttavia riuscire nell’intento.

Un pò per imprecisione, un pò per sfortuna o bravura dei portieri. Ci riproverà sabato a Picerno. Lunetta insegue il settimo sigillo, significherebbe per lui stabilire un nuovo record di gol. Nel professionismo, infatti, fino a questo momento Lunetta non ha mai superato quota 6 reti nella singola stagione. Ad oggi ha bissato il bottino dello scorso campionato, sempre col Catania. Prima ancora, nell’annata 2018/19, di gol ne fece 4 rappresentando i colori social del Sudtirol nel girone B di Serie C. Si avvicina il momento d’interrompere il digiuno attuale in fase realizzativa?

