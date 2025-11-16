MAIELLO (Casarano): “Vittoria di gruppo e di uomini, meritata”

Il centrocampista del Casarano Raffaele Maiello parla, in sala stampa, della vittoriosa prestazione contro il Catania allo stadio “Capozza”. Queste le sue parole:

“Dedichiamo la vittoria a nonna Mina, una nostra tifosa, per i suoi 100 anni. Era importante vincere dopo una serie di sconfitte, soprattutto davanti ai nostri tifosi. Vittoria di gruppo, che ci fa capire come in questo campionato puoi vincere o perdere con chiunque. E’ un torneo equilibrato. Secondo me siamo una squadra forte, che lo deve dimostrare ogni settimana. E’ stata una vittoria di uomini che ci tenevano a regalare una vittoria prima di tutto a noi stessi, poi alla gente e alla società che ci è sempre stata vicina. In settimana abbiamo toccato le corde giuste”.

“Quando vieni da 4-5 sconfitte ci metti sempre quel qualcosa in più in preparazione dei dettagli, magari la marcatura un pò più vicina. Vittoria penso meritata, prestazione importante contro una squadra forte. Il Casarano ha dimostrato che può dire la sua in questo campionato, attraversando anche momenti difficili e non dimenticando il buon avvio, andando oltre le aspettative. Noi siamo ambiziosi, gente che vuole sempre vincere ma serve il giusto equilbirio perchè dall’altra parte c’è un avversario da rispettare e che vuole vincere tanto quanto noi”.

“Le partite non sono facili. In una gara ci sono tante componenti, l’episodio ti può girare a favore o contro. Noi sappiamo il nostro lavoro, siamo guidati da mister Di Bari, un grande uomo e allenatore. Tutti siamo con lui, lui con noi. Meritiamo tutti questa vittoria. Tenere il trequarti un pò più dietro ci ha dato una grossa mano, ci serviva uno schermo davanti alla difesa al cospetto degli attaccanti del Catania. Partita preparata alla perfezione”.

