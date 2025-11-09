MANGIA: “Abbiamo fatto una buona gara, riconosciamo i meriti del Catania”

Devis Mangia, allenatore del Team Altamura, ha commentato a caldo in sala stampa la partita dei suoi: “Abbiamo fatto una buona gara, dovevamo forse essere – soprattutto nel primo tempo – un po’ più puliti sul piano tecnico nella gestione della palla. Nella ripresa ci sta anche che negli ultimi venti minuti si subisca qualcosa. Loro sono stati bravi a sfruttare quell’opportunità sul cross per passare in vantaggio. Noi dobbiamo riconoscere i meriti del Catania, siamo pure consapevoli dei nostri mezzi ma per fare risultato su un campo difficile come il ‘Massimino’ dobbiamo essere più determinati nelle scelte. Lavoreremo per sistemare quest’aspetto. Dobbiamo ragionare una partita alla volta”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***