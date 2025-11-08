MANGIA (all. Team Altamura): “A Catania per continuare a crescere, dovremo reggere l’urto del ‘Massimino’. Avversario di altissimo valore e ben allenato”

L’allenatore del Team Altamura Devis Mangia rilascia alcune dichiarazioni alla stampa locale in vista della trasferta di Catania focalizzando l’attenzione sulla crescita della squadra biancorossa in un ambiente importante come quello etneo:

“Nelle prossime due giornate affrontiamo Catania e Salernitana. Intanto pensiamo alla gara di domenica. Sappiamo delle difficoltà, giochiamo contro le prime due della classe. Catania, Salernitana e Benevento sono le tre squadre più accreditate al momento per il salto di categoria, il coefficiente di difficoltà della partita di Catania è altissimo, dobbiamo scendere in campo con la voglia di mostrare una crescita continua. I numeri confermano che giochiamo contro una squadra in lotta per la vittoria del campionato, di altissimo valore, ben allenata, con una filosofia di gioco chiara. A questo si aggiungono delle individualità molto importanti per la categoria. Hanno giocatori che spostano gli equilibri, ne dico uno: Cicerelli. Tutto il tridente a disposizione più le alternative fanno parte di una squadra di alto livello”.

“Noi dobbiamo andare a Catania avendo la capacità d’interpretare i momenti della gara. Ci saranno dei momenti in cui a Catania con i suoi 17mila spettatori spingeranno, noi dovremo essere bravi a reggere l’urto, avendo lucidità nella gestione delle situazioni mettendo l’incontro su un binario che può mettere in evidenza le nostre qualità. Integrando anche le nostre caratteristiche e quelle che in questo girone non possono mai mancare, senza avere il timore di giocarcela, incanalando le energie nervose nel modo giusto. La ricerca della continuità anche dal punto di vista nervoso fa parte di un percorso di crescita. Dobbiamo dimostrare a Catania di avere capito alcune cose e di migliorarne altre. Anche per i nostri ragazzi confrontarsi con un ambiente del genere sarà motivo di crescita e orgoglio“.

“Il 75% delle nostre reti sono state siglate in casa, mentre in trasferta i numeri sono in controtendeza? A volte incidono anche il calendario, i momenti. Noi siamo partiti leggermente in ritardo per arrivare ad essere squadra. Mi tengo strette le statistiche che siamo riusciti a mettere in campo dalla terza giornata in avanti. Sappiamo di avere dei margini di miglioramento. I numeri hanno un valore ma a me interessano molto le prestazioni, a prescindere dal concretizzare o meno le occasioni. Noi nel bene o nel male in tutte le partite i presupposti li abbiamo sempre creati per arrivare in porta, sarebbe stato preoccupante se questo non fosse avvenuto”.

“Se ci sarà qualche variazione tattica a Catania? No, conosciamo le caratteristiche dell’avversario ma noi andremo avanti seguendo la nostra linea. In alcuni momenti della partita avremo una linea di pressione più alta o più bassa, questo può variare durante il confronto. Fare uno sgambetto al Catania? Capisco che il risultato è sempre importante, ma io voglio vedere soprattutto la crescita di questi ragazzi, che passa anche da questo tipo di partite”.

