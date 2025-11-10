MARCATORI ROSSAZZURRI: Cicerelli si porta a -1 da Lunetta

Vicinissimo a Gabriel Lunetta, attuale migliore marcatore rossazzurro, Emmanuele Cicerelli che con la rete siglata di tacco contro il Team Altamura realizza il quinto gol stagionale con la maglia del Catania portandosi a -1 dal compagno. Nella classifica marcatori etnea Cicerelli scavalca Francesco Forte, ora terzo a quota 4 reti e partito dalla panchina domenica pomeriggio. Prima marcatura in questo campionato, invece, per Matteo Di Gennaro: l’ex Carrarese figura nell’elenco dei 10 calciatori del Catania andati a segno finora.
MARCATORI ROSSAZZURRI
6 GOL – Lunetta
5 GOL – Cicerelli
4 GOL – Forte
3 GOL – Ierardi
2 GOL – Donnarumma
1 GOL – Di Gennaro, Di Tacchio, D’Ausilio, Aloi, Jiménez
