MARCATORI ROSSAZZURRI: Forte raggiunge Lunetta

Con i gol messi a segno nelle ultime gare contro Latina e Picerno, Francesco Forte ha raggiunto in vetta alla classifica marcatori rossazzurra Gabriel Antonio Lunetta. In questo momento sono loro i calciatori del Catania più prolifici in campionato a quota 6 reti. Alle loro spalle Emmanuele Cicerelli e Mario Ierardi, attualmente infortunati. Quando sono trascorse 16 giornate nel girone C di Serie C, fino ad oggi la squadra di mister Domenico Toscano ha mandato in gol 10 calciatori diversi. Anche questo è un dato significativo da considerare nella misura in cui il Catania trova la via della rete attraverso più differenti soluzioni.

MARCATORI ROSSAZZURRI

6 GOL – Forte, Lunetta

5 GOL – Cicerelli

3 GOL – Ierardi

2 GOL – Donnarumma

1 GOL – Di Gennaro, Di Tacchio, D’Ausilio, Aloi, Jiménez

