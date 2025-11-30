domenica, 30 Novembre 2025
MARCATORI ROSSAZZURRI: Forte raggiunge Lunetta

foto Catania FC

Con i gol messi a segno nelle ultime gare contro Latina e Picerno, Francesco Forte ha raggiunto in vetta alla classifica marcatori rossazzurra Gabriel Antonio Lunetta. In questo momento sono loro i calciatori del Catania più prolifici in campionato a quota 6 reti. Alle loro spalle Emmanuele Cicerelli e Mario Ierardi, attualmente infortunati. Quando sono trascorse 16 giornate nel girone C di Serie C, fino ad oggi la squadra di mister Domenico Toscano ha mandato in gol 10 calciatori diversi. Anche questo è un dato significativo da considerare nella misura in cui il Catania trova la via della rete attraverso più differenti soluzioni.

MARCATORI ROSSAZZURRI
6 GOL – Forte, Lunetta
5 GOL – Cicerelli
3 GOL – Ierardi
2 GOL – Donnarumma
1 GOL – Di Gennaro, Di Tacchio, D’Ausilio, Aloi, Jiménez

