martedì, 11 Novembre 2025
MARTIC: “E’ il momento di tornare a Catania per prepararmi al ritorno in campo”

foto Catania FC

Anche Manuel Martic vuole tornare a disposizione al più presto dopo l’infortunio riportato a Cosenza. Il difensore/centrocampista del Catania ha avuto modo di ringraziare la Mcare Clinic, struttura veronese. Adesso proseguirà l’iter di riabilitazione alle pendici dell’Etna. Queste le sue parole su Instagram: “Un grande grazie a tutto il team della Mcare Clinic 🙏🏽 Voglio ringraziarvi di cuore per il vostro supporto, la vostra pazienza e la vostra professionalità in queste settimane. Mi avete aiutato a ritrovare la mia forza giorno dopo giorno e ad avvicinarmi passo dopo passo al rientro in campo. Sono davvero grato di aver condiviso questo percorso con voi. Ora è il momento di tornare a Catania e prepararmi al mio ritorno sul campo 💪🏽⚽️ Grazie Mcare Clinic – per tutto!”.

