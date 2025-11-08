MERCATO: a fine stagione Forte si svincolerà dall’Ascoli

Il Catania lo ha prelevato in prestito dall’Ascoli come valido rinforzo per il reparto avanzato. Francesco Forte, autore di 4 gol e 1 assist su 11 partite giocate, al termine della stagione non farà certamente ritorno al club marchigiano. La società bianconera, infatti, ha ancora il giocatore sotto contratto fino a giugno 2026 ma non discuterà con lui un eventuale rinnovo dell’accordo in scadenza. Nei prossimi mesi, invece, l’attaccante romano classe 1993 avrà modo di dialogare con il Catania per capire se potranno esserci i presupposti per una prosecuzione del rapporto professionale in rossazzurro. Il futuro può attendere e si pensa al presente ma, intanto, dal punto di vista formale il prossimo anno Forte si libererà dall’Ascoli.

