sabato, 8 Novembre 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: a fine stagione Forte si svincolerà dall'Ascoli
CalciomercatoCatania NewsLega ProPrimo Piano

MERCATO: a fine stagione Forte si svincolerà dall’Ascoli

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

Il Catania lo ha prelevato in prestito dall’Ascoli come valido rinforzo per il reparto avanzato. Francesco Forte, autore di 4 gol e 1 assist su 11 partite giocate, al termine della stagione non farà certamente ritorno al club marchigiano. La società bianconera, infatti, ha ancora il giocatore sotto contratto fino a giugno 2026 ma non discuterà con lui un eventuale rinnovo dell’accordo in scadenza. Nei prossimi mesi, invece, l’attaccante romano classe 1993 avrà modo di dialogare con il Catania per capire se potranno esserci i presupposti per una prosecuzione del rapporto professionale in rossazzurro. Il futuro può attendere e si pensa al presente ma, intanto, dal punto di vista formale il prossimo anno Forte si libererà dall’Ascoli.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
FAI LA FORMAZIONE: Catania-Team Altamura, sostituisciti a Toscano
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

FAI LA FORMAZIONE: Catania-Team Altamura, sostituisciti a Toscano

Redazione - 0
Quale formazione opporre al Team Altamura di Devis Mangia, avversario del Catania per la tredicesima giornata del campionato di Serie C girone C? Come...

SERIE C: Mangia di nuovo avversario del Catania, quel derby al timone del Palermo…

ACCADDE OGGI: 8 Novembre 1908, nasce il calcio a Catania

SERIE C: vincono Cosenza e Trapani, tonfo a sorpresa dell’Atalanta U23

QUI CATANIA: 23 convocati, c’è anche il giovane Doni

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency