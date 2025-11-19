mercoledì, 19 Novembre 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: Castellini, Catania pronto a fare cassa se il Mantova raggiungerà la...
CalciomercatoCatania NewsRossoazzurri in giroSerie B

MERCATO: Castellini, Catania pronto a fare cassa se il Mantova raggiungerà la salvezza

Redazione
By Redazione
0
2
foto Catania FC

In estate il passaggio dal Catania al Mantova di Alessio Castellini è stato formalizzato con la formula del prestito. Una scelta che potrebbe rivelarsi molto produttiva per le casse rossazzurre. La società etnea ha infatti definito l’accordo con i virgiliani includendo la cessione dell’intera proprietà del cartellino del difensore in caso di salvezza del Mantova in Serie B. Obiettivo non semplice a raggiungere, ma che sembra alla portata. Attualmente la squadra allenata da Davide Possanzini occupa il diciassettesimo posto (zona playout) in classifica ma davanti ci sono tante compagini con pochi punti di distacco.

Se il Mantova riuscirà a portare a termine la missione della permanenza in cadetteria, corrisponderebbe al Catania una cifra grosso modo vicina a quanto originariamente stabilito nella passata stagione con il Pisa – circa 900mila euro – includendo alcune clausole migliorative ed una percentuale interessante sulla futura rivendita a beneficio degli etnei. Ad oggi Castellini ha giocato tutte le gare di campionato dal 1′ con i biancorossi, ad eccezione delle prime due giornate nelle quali è rimasto in panchina.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
FRASYNYAK: l’arbitro di Casarano-Catania dirigerà un match del calcio femminile
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency