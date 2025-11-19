MERCATO: Castellini, Catania pronto a fare cassa se il Mantova raggiungerà la salvezza

In estate il passaggio dal Catania al Mantova di Alessio Castellini è stato formalizzato con la formula del prestito. Una scelta che potrebbe rivelarsi molto produttiva per le casse rossazzurre. La società etnea ha infatti definito l’accordo con i virgiliani includendo la cessione dell’intera proprietà del cartellino del difensore in caso di salvezza del Mantova in Serie B. Obiettivo non semplice a raggiungere, ma che sembra alla portata. Attualmente la squadra allenata da Davide Possanzini occupa il diciassettesimo posto (zona playout) in classifica ma davanti ci sono tante compagini con pochi punti di distacco.

Se il Mantova riuscirà a portare a termine la missione della permanenza in cadetteria, corrisponderebbe al Catania una cifra grosso modo vicina a quanto originariamente stabilito nella passata stagione con il Pisa – circa 900mila euro – includendo alcune clausole migliorative ed una percentuale interessante sulla futura rivendita a beneficio degli etnei. Ad oggi Castellini ha giocato tutte le gare di campionato dal 1′ con i biancorossi, ad eccezione delle prime due giornate nelle quali è rimasto in panchina.

