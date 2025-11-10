lunedì, 10 Novembre 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: Catania, possibili quattro nuovi innesti a gennaio
CalciomercatoCatania NewsFocusPrimo Piano

MERCATO: Catania, possibili quattro nuovi innesti a gennaio

Redazione
By Redazione
0
287
foto Catania FC

Visti anche gli infortuni seri riportati dai centrocampisti Aloi e Chilafi (per entrambi rottura del legamento crociato), il Catania è chiamato ad intervenire in sede di calciomercato. Secondo quanto evidenziato nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, il Catania non attingerà al mercato degli svincolati e, come anticipato dalla nostra redazione e sottolineato dallo stesso allenatore Mimmo Toscano in sala stampa, non ha l’intenzione di reintegrare Luperini o De Rose, che restano fuori lista. La società rossazzurra farà di necessità virtù da qui a gennaio. Nella sessione invernale del mercato, il Catania avrebbe l’intenzione di effettuare quattro innesti: due interventi in mediana, uno sulle corsie (assicurando un cambio in fascia per Donnarumma) e un difensore centrale, a seguito anche dell’infortunio di Martic, assente dalla partita di Cosenza.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MARCATORI ROSSAZZURRI: Cicerelli si porta a -1 da Lunetta
Articolo successivo
RAIMO: aggiornamento sui possibili tempi di recupero
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

CATANIA – Meet & Greet: Casasola, Cicerelli, Dini e Pieraccini incontrano i tifosi

Redazione - 0
Domani, martedì 11 novembre dalle ore 18:00 alle 19:00, i calciatori del Catania Tiago Casasola, Emmanuele Cicerelli, Andrea Dini e Simone Pieraccini saranno presenti...

RAIMO: aggiornamento sui possibili tempi di recupero

MARCATORI ROSSAZZURRI: Cicerelli si porta a -1 da Lunetta

CATANIA SOCIAL – Di Gennaro: “Cambia il vento, noi no! Avanti Catania”

L’EDITORIALE | La vittoria della pazienza: uno “zainetto” sempre più pieno

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency