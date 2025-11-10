MERCATO: Catania, possibili quattro nuovi innesti a gennaio

Visti anche gli infortuni seri riportati dai centrocampisti Aloi e Chilafi (per entrambi rottura del legamento crociato), il Catania è chiamato ad intervenire in sede di calciomercato. Secondo quanto evidenziato nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, il Catania non attingerà al mercato degli svincolati e, come anticipato dalla nostra redazione e sottolineato dallo stesso allenatore Mimmo Toscano in sala stampa, non ha l’intenzione di reintegrare Luperini o De Rose, che restano fuori lista. La società rossazzurra farà di necessità virtù da qui a gennaio. Nella sessione invernale del mercato, il Catania avrebbe l’intenzione di effettuare quattro innesti: due interventi in mediana, uno sulle corsie (assicurando un cambio in fascia per Donnarumma) e un difensore centrale, a seguito anche dell’infortunio di Martic, assente dalla partita di Cosenza.

