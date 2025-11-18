MERCATO: il Catania segue i progressi di Stabile, cresciuto nelle giovanili di Atalanta e Napoli

4 gol messi a segno in questo primo scorcio di campionato, nel girone B di Serie C per il giovane attaccante Davide Pio Stabile con la maglia della Vis Pesaro. Un ritorno per lui, quest’anno, in biancorosso dopo l’esperienza di due stagioni addietro. Cresciuto nelle giovanili di Napoli e Atalanta – con i bergamaschi compie tutta la trafila nel settore giovanile e si guadagna la Nazionale, vestendo la maglia azzurra per diverse convocazioni con Under 15 e Under 19 – Stabile ha maturato la prima esperienza in Serie C con il Giugliano prima del passaggio alla Vis Pesaro, fino al trasferimento nell’estate del 2024 al Seravezza Pozzi, in Serie D, dove in 33 presenze colleziona 7 reti e 6 assist. Il Catania segue i progressi del profilo classe 2004. Su di lui anche gli occhi della B (fonte TuttoC).

