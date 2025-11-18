martedì, 18 Novembre 2025
MERCATO: Jimenez aspetta la B?

foto Catania FC

Non c’è accordo, almeno per il momento, per il rinnovo contrattuale di Kaleb Jiménez. Al di là dei rumors delle scorse settimane dove sembrava esserci stato un avvicinamento tra le parti, la trattativa col Catania non decolla. Le parti sono a colloquio da mesi, ad oggi però non c’è alcuna intesa. Anzi, secondo quanto raccolto da TuttoC, il trequartista italo-spagnolo sarebbe in attesa di una chiamata dalla B con due club cadetti già alla finestra. Futuro incerto per il giocatore classe 2002 il cui contratto scadrà a giugno del prossimo anno.

