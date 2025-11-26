MICALE: “Aspettiamoci altri arbitraggi similari. Catania, bene i tre punti ma importante essere molto più concreti in zona gol”

Riportiamo alcune opinioni di Angelo Micale, ai microfoni di Telecolor sul Catania dopo la vittoria contro il Latina mentre si avvicina il match esterno con l’AZ Picerno:

“Le sbavature arbitrali ci sono e ci saranno sempre. Quest’anno sembra che sia siano coalizzate alcune cose per cui queste sbavature diventano ancora più vistose e gravi. L’arbitro di domenica ne ha combinate tante, il precedente di più. Ancora il campionato è lungo, dobbiamo essere pazienti e aspettarci altri arbitraggi similari”.

“E’ importante che siano arrivati i tre punti. Noto però che non si possono fare tantissime azioni da gol e segnarne soltanto uno. Sarebbe stato un grandissimo peccato se il Catania non l’avesse portata a casa. Il Latina non ha fatto chissà che nel corso dei 90′, però questa squadra deve imparare a segnare anche con poche occasioni da gol perchè non capita spessissimo di produrre 5-6 opportunità per andare a segno così chiare e nitide. Bisogna essere molto più concreti sotto porta”.

“Il Catania non gioca benissimo? Dobbiamo capire il significato di ‘giocare bene’. Personalmente, quando gioca Guardiola – allenatore del Manchester City – mi addormento. Evidentemente non capisco nulla di calcio. Preferisco Fabregas che fa giocare il Como in maniera straordinaria. Al Catania non si può chiedere in questo momento il gioco ma i risultati. Soprattutto in un periodo di emergenza. E’ il momento dei risultati, non del gioco. Diverso è il discorso di faticare in fase realizzativa. Lì c’è un problemino che va affrontato perchè una squadra deve essere pratica”.

“Caturano non si sblocca in zona gol? Bisogna anche parlare di quante palle ha ricevuto finora Caturano. Non è nel suo massimo splendore, vero, ma va anche detto che se Casasola e Donnarumma giocassero 15-20 metri più avanti creerebbero altre soluzioni per l’attacco del Catania. In questo momento la squadra va poco sul fondo. Così, soprattutto per un attaccante con determinante caratteristiche, diventa difficile trovare il gol”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***