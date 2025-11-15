PAGELLE DI REPARTO | Brutto Catania a Casarano, si salva Quaini

Sconfitta per 1-0 del Catania a Casarano. Decide un gol di Cajazzo al 9′. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C, girone C.
DIFESA 5.5
Pacchetto arretrato in difficoltà nella parte iniziale della partita. L’atteggiamento propositivo dei padroni di casa sorprende i difensori del Catania, poi il reparto prende le misure col passare dei minuti
Il migliore in difesa:
Di Gennaro 6 – Prova a tenere duro nei momenti cruciali del match, in un sabato pomeriggio complicato per il Catania.
Dini 5, Pieraccini 5.5, Celli 5+
CENTROCAMPO 5.5
Partita di grande intensità, interpretata in maniera non perfetta anche in mezzo al campo. Il solo Quaini sembra in palla e determinato a incidere positivamente sul gioco offensivo dei suoi. Sugli esterni spazi ridotti all’osso.
Il migliore a centrocampo:
Quaini 6.5 – Intensità, sacrificio e buone intuizioni. Gioca una buona partita, spesso non è bene assistito, né in difesa né sulla trequarti.
Casasola 5.5, Di Tacchio 6, Donnarumma 5, Corbari 5.5
ATTACCO 5-
Approccio deludente per quanto riguarda la fase offensiva. Pochissimi i tiri verso la porta, l’attacco cresce nella ripresa, con la complicità dei cambi e del calo fisiologico del rendimento in campo del Casarano.
Il migliore in attacco:
–
Cicerelli 5.5, Lunetta 5, Caturano 4.5, Rolfini 5.5, Forte 5, D’Ausilio 4, Stoppa 4.5
ALLENATORE
Toscano 5 – Approccio molle, formazione iniziale incapace di incidere. I cambi non impattano. Prestazione da dimenticare.
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***