PAGELLE DI REPARTO | Di Gennaro e Casasola determinanti, D’Ausilio entra benissimo in campo

Vittoria per 2-0 del Catania contro il Team Altamura, segnano Di Gennaro e Cicerelli. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie C, girone C.
DIFESA 7
La difesa del Catania non soffre particolarmente gli avanti avversari, Pieraccini prende il posto dello squalificato Ierardi giocando con personalità. Una segnalazione di fuorigioco nega al reparto la gioia di un altro gol a referto.
Il migliore in difesa:
Di Gennaro 7.5 – Il più ordinato del pacchetto arretrato rossazzurro. Nei calci piazzati si rende sempre pericoloso. Tiene in mano la difesa con esperienza e segna nel secondo tempo una rete pesantissima che apre la strada alla vittoria per la compagine catanese.
Dini 6, Pieraccini 7, Celli 6, Allegretto sv
CENTROCAMPO 6.5
In mezzo al campo manca l’ordine ma non la garra. Le corsie esterne non vengono sfruttate a dovere, complici le imprecisioni nei lanci, anche a causa del vento. La diga formata da Di Tacchio e Quaini funziona.
Il migliore a centrocampo:
Casasola 7 – Di Tacchio 6.5 – Corrono a tutto campo, dispensando consigli ai compagni. Il capitano alza la voce quando necessario per mettere ordine in una partita non facile, l’esterno nel momento più delicato del match si accende, fornisce un assist e prende per mano il gruppo.
Quaini 6+, Donnarumma 6, Corbari 6
ATTACCO 6.5
I cambi decisi da Toscano danno verve al gioco degli etnei, uno su tutti quello di D’Ausilio. Cicerelli segna la rete della sicurezza (2-0).
Il migliore in attacco:
D’Ausilio – Cicerelli 7 – D’Ausilio spacca la partita, entrando benissimo in campo. Il numero 10 ha il merito di segnare e mettere in cassaforte la vittoria
Lunetta 6, Caturano 6, Forte 6, Jimenez sv
ALLENATORE
Toscano 7 – Predica calma e dalla panchina aspetta il momento giusto per i cambi, azzeccandoli tutti. Vittoria preziosa.
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***