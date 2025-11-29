PAGELLE DI REPARTO | Forte è una garanzia, la difesa tiene botta, autorevolezza in mezzo al campo

Il Catania vince di misura sul campo del Picerno, basta la rete di Forte nelle battute iniziali dell’incontro. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie C, girone C.
DIFESA 6.5
Il pacchetto arretrato si disimpegna bene, subendo pochissimo. Gestita bene la pressione avversaria nei minuti finali del match.
Il migliore in difesa:
Di Gennaro 7 – Assist a Forte per l’1-0. Garanzia in difesa, anche se a volte prende qualche licenza di troppo. Da segnalare alcune buone proiezioni offensive che aiutano la squadra a distendersi e attaccare con verticalizzazioni fulminee.
Dini 6, Allegretto 6.5, Celli 6+
CENTROCAMPO 6.5
In mezzo al campo l’autorevolezza degli interpreti rossazzurri fa la differenza. Buona la diga costruita dagli etnei, buone anche le progressioni offensive degli esterni. Nel finale si fa sentire la stanchezza, Donnarumma costretto ad uscire per infortunio.
Il migliore a centrocampo:
Casasola 7 – Ancora una volta onnipresente in ogni zona del campo per supportare i compagni di squadra. Calciatore di indubbia qualità, capace di abbinare tecnica e velocità di esecuzione, in stato di grazia al momento. Fondamentale.
Di Tacchio 6.5, Corbari 6.5, Donnarumma 6+, Quaini 6
ATTACCO 6.5
L’inizio è promettente, non mancano le occasioni per dilagare. L’assenza di Cicerelli non si è fatta sentire troppo.
Il migliore in attacco:
Forte 7+ – Pronti via e subito gol, sull’assist di Di Gennaro dopo la battuta di un calcio d’angolo. Pericolo costante per gli avversari, è diventato ormai un punto di riferimento per la squadra nel gioco offensivo.
Lunetta 6+, Jimenez 6.5, D’Ausilio 6+, Caturano 6, Stoppa sv
ALLENATORE
Toscano 6.5 – Partita in discesa dopo il gol-lampo di Forte. Buona la gestione del match, squadra determinata e applicata sul rettangolo di gioco.
