PAGELLE DI REPARTO | Lo Squalo è decisivo, bene Casasola

Vittoria firmata Forte per il Catania sul Latina al “Massimino”. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie C, girone C.

DIFESA 6.5

Difesa rossazzurra poco sollecitata. Il Latina crea poco, provando soprattutto soluzioni estemporanee e colpi dei singoli. Il pacchetto arretrato del Catania tiene botta nonostante le assenze e conferma le proprie positive statistiche casalinghe: rete inviolata per Dini, ancora una volta, davanti al pubblico amico del Massimino.

Il migliore in difesa:

Di Gennaro 7 – Chiamato a dare il 200% per sopperire alle assenze di Pieraccini e Ierardi, il centrale si comporta benissimo, mettendo in campo personalità e sostanza a supporto della squadra.

Dini 6.5, Allegretto 6, Celli 6

CENTROCAMPO 6.5

Equilibri rodati. A fare un po’ di fatica Corbari, comunque importante nel garantire copertura e sostegno alla diga mediana formata anche da capitan Di Tacchio. Sugli esterni, rispetto alla precedente uscita, il Catania riesce a spingere con maggiore decisione e precisione.

Il migliore a centrocampo:

Casasola 7 – Sempre importante per il gioco rossazzurro. Viene spesso chiamato in causa nell’azione offensiva, dimostrando la propria forza sul piano fisico e tecnico.

Di Tacchio 6.5, Corbari 6, Donnarumma 6

ATTACCO 6+

Le potenzialità del reparto offensivo sono note a tutti. Forte conferma il proprio stato di forma positivo timbrando ancora il cartellino con un bel gol. L’infortunio di Cicerelli preoccupa. Jimenez torna e fa assist, Lunetta cerca sempre la giocata giusta per determinare alla ricerca della rete.

Il migliore in attacco:

Forte 7 – Torna titolare e lancia un messaggio ai compagni di reparto e al suo allenatore. Lo squalo è motivato e sfrutta l’occasione nel migliore dei modi.

Cicerelli sv, Lunetta 6+, Jimenez 6.5, D’Ausilio 6, Caturano 6-, Stoppa sv

ALLENATORE

Toscano 6.5 – Aveva chiesto una reazione dopo la scoppola emotiva di Casarano e l’ha ottenuta. Jimenez viene lanciato nella mischia nel momento giusto, importante aver dato fiducia ad Allegretto. Da capire, visti i numerosi infortuni, se sarà il caso di cambiare qualcosa in futuro sul piano tattico.

